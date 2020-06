Maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah Al-shabaab

Wasiirka amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo xalay ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay inay dhawaan bilaabi doonaan howlgalo ka dhan ah Al-shabaab.

Wasiir Fiqi ayaa sheegay in Galmudug ay u taallo in shaqo adag oo ku aadan dhinaca amniga, oo uu ku tilmaamay mid loo baahan yahay in si deg-deg ah wax looga qabto.

Wuxuu wasiir Fiqi sheegay in dhowr deegaan oo ka tirsan Galmudug ay weli gacanta ku hayaan Xarakada Al-shabaab, islamarkaana shacabka ku dhaqan deeganadaasi ay uga timaado qeylo dhaan la xiriirta dhibaatooyin kala duwan oo ay Shabaabku ku hayaan.

Dhinaca kale, wasiir Fiqi ayaa tilmaamay in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo iskaashanaya ay dhawaan deeganadaasi ka bilaabi doonaan howlgal ka dhan ah Al-shabaaab.

Ugu dambeyn, wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu baaqay shacabka iyo mas’uuliyiinta kala duwan ee maamulka Galmudug inay la shaqeeyan wasaaradiisa, maadaama ay u taallo shaqo aad u adag.