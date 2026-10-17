C/casiis Laftagareen oo ka hadlay degmooyinka iyo deegaannada ay ciidankiisa qabsadeen

Madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed, C/casiis Xasan Maxamed (Laftagareen), ayaa sheegay in ciidamadiisu ay la wareegeen degmooyin iyo deegaanno ka tirsan gobolka Baay oo uu sheegay inay hore gacanta ugu jireen maamulka uu hoggaamiyo Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe).
War-saxaafadeed uu soo saaray Laftagareen ayaa lagu sheegay in ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed ay hawlgallo ka sameeyeen magaalada Baydhabo iyo deegaanno kale oo gobolka ka tirsan, kuwaas oo uu sheegay inay ku qabsadeen goobo dhowr ah.
Ugu dambeyn, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, degmooyinka Qansax-dheere, Buur-hakaba, Berdaale, Diinsoor iyo deegaanka Awdiile, ayaa ka mid ah goobaha ay ciidamada Laftagareen la wareegeen iyadoo aan wax dhiig ahi ku daadan.