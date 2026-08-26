Guddiga doorashada Galmudug oo aqbalay go’aanka kasoo baxay maxkamadda sare ee dalka

Guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay inuu aqbalay isla markaana u hoggaansamayo go’aankii maxkamadda sare ee Soomaaliya ay ku laashay natiijadii doorashadii isku-sidkaneed ee golaha wakiillada iyo golayaasha deegaanka Galmudug.
Guddiga ayaa sheegay inuu ixtiraamayo go’aanka maxkamadda sare, isla markaana uu qaadi doono tallaabooyinka looga baahan yahay fulinta go’aankaasi, inkastoo ay weli taagan yihiin su’aalo la xiriira hannaanka iyo waqtiga dib loogu qabanayo doorashada.
Maxkamadda Sare ayaa hore u go’aamisay in doorashadii Galmudug ee 30-kii Luulyo 2026 aysan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka, sidaas darteedna ay natiijooyinkeedu waayeen jiritaan sharci ah.
Maxkamaddu waxay sidoo kale amartay in dib loo qabto doorashada golaha wakiillada iyo golayaasha deegaanka Galmudug, iyadoo guddiga madaxbannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha lagu faray inuu doorashada cusub qabto waqtiga ugu dhow ee macquulka ah, lana waafajiyo shuruucda dalka.
Aqbalaadda guddiga ayaa meesha ka saareysa caqabadihii ka hor imaan karay fulinta go’aanka maxkamadda, waxaana hadda la sugayaa tallaabooyinka xiga ee guddiga, gaar ahaan dejinta jadwalka iyo habraaca doorashada cusub.
Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa sidoo kale dib u fureysa loollanka siyaasadeed ee Galmudug, iyadoo dhinacyada siyaasadda iyo ururrada ka qeybgalaya doorashada laga sugayo inay qaataan doorkooda ku aaddan geeddi-socodka cusub.